Усик вдруге переміг Ф'юрі: яскраві фото бою за звання чемпіона світу

У ніч проти 22 грудня в саудівському Ер-Ріяді відбувся бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, в якому українець переміг британця і захисти титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. За підсумками 12 раундів усі троє рефері констатували тріумф українського боксера: 116-112, 116-112, 116-112.

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До вашої уваги яскраві фотографії бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі.

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Олександр Усик / Фото: Associated Press

Олександр Усик / Фото: Associated Press

Олександр Усик / Фото: Associated Press

Олександр Усик / Фото: Associated Press

Олександр Усик і Даніель Дюбуа / Фото: Associated Press

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі не визнав поразку від Усика, заявивши, що його засудили. Водночас українець розповів, кому присвячує перемогу над британцем.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

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