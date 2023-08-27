Усик видовищно нокаутував Дюбуа і зберіг чемпіонські пояси

У ніч проти 27 серпня українець Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Поєдинок Усик – Дюбуа став головною подією вечора боксу на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві.

Стартові раунди боксери провели у спокійному темпі, придивляючись один до одного. Усик працював першим номером, але Дюбуа намагався вирівняти ситуацію.

У п'ятому раунді британець потужним ударом влучив українцю нижче пояса, через що Усик певний час не міг піднятися з канвасу. За кілька хвилин Олександр встав на ноги і поєдинок продовжився.

Після екватора бою Усик помітно додав, і це стало фатальним для його опонента. У восьмому раунді після серії точних ударів українця Дюбуа взяв коліно, а в дев'ятому раунді після ще одного нокдауну рефері зупинив поєдинок.

Тепер в активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 25-річного Дюбуа поразка від Усика стала другою в кар'єрі. Також на його рахунку 19 перемог (18 – нокаутом).

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