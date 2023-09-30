Усик відреагував на оголошення поєдинку з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик прокоментував підписання контракту на бій з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер опублікував афішу майбутнього поєдинку з британцем на своїй сторінці в Instagram і додав підпис: "Скоро. Готовий битися".

Об'єднавчий бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться у Саудівській Аравії. Точна дата проведення поєдинку наразі невідома. ЗМІ повідомляли, що бокери можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

За словами промоутера "Циганського короля" Френка Воррена, офіційно дату поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті оголосять після бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті. Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим "абсолютом" у надважкій вазі в епоху чотирьох титулів.

В активі 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У своєму попередньому бою українець у ніч проти 27 серпня у польському Вроцлаві нокаутував британця Даніеля Дюбуа та захистив титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

В активі 35-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия на профірингу. "Циганський король" востаннє виходив у ринг на початку грудня минулого року, коли технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Дерека Чісору та захистив пояс WBC.

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