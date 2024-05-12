Усик відреагував на перемогу Ломаченка у чемпіонському бою проти Камбососа (фото)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик відреагував на яскраву перемогу Василя Ломаченка над австралійцем Джорджем Камбососом у поєдинку за вакантний пояс IBF у легкому дивізіоні.

Олександр на сторінці в Instagram привітав свого кума та співвітчизника з успішним виступом.

"Вітаю, брате. Слава Богу за все", – написав Усик на тлі відео, де Василь стоїть з прапором України під час оголошення переможця бою.

Олександр Усик привітав Василя Ломаченка з перемогою над Джорджем Камбососом / Фото: instagram.com/usykaa

Ломаченко нокаутував Камбососа в 11-му раунді та здобув вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Для Ломаченка це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко прокоментував видовищну перемогу над Камбососом та завоювання чемпіонського титулу. Австралієць також висловився про свою поразку від українця.

Нагадаємо, на нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Ломаченко – Камбосос.

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