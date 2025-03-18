Усик відреагував на рішення WBO призначити йому захист титулу проти Паркера

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував рішення Всесвітньої боксерської організації (WBO) зобов'язати його захищати титул проти тимчасового чемпіона WBO новозеландця Джозефа Паркера.

Український боксер заявив, що збирається провести об'єднавчий поєдинок з володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа, а не битися з Паркером.

Також Олександр укотре подякував ЗСУ, які продовжують захищати Україну від навали російських окупантів.

"Наша армія продовжує захищати нашу країну. Наші хлопці борються за свободу проти ворога, я вдячний їм за це. Мені здається, що неможливо висловити нашу подяку хлопцям за те, що вони роблять. Це по-перше.

По-друге, WBO сказала, що я повинен захищати їхній титул, але зараз мета нашої команди – об'єднати пояси з Даніелем Дюбуа", – сказав Усик в інтерв'ю Al Arabiya English.

WBO дала Усику і Паркеру 30 днів для проведення перемовин щодо їхнього титульного бою, перш ніж будуть призначені промоутерські торги.

Нагадаємо, в потенційному бою між Усиком і Дюбуа на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Британець налаштований взяти реванш в українця за поразку в серпні 2023 року. Тоді Олександр у польському Вроцлаві нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У травні 2024 року Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Потім через реванш із "Циганським королем" українець відмовився проводити обов'язковий захист титулу IBF проти Дюбуа та звільнив пояс, відтак втративши звання "абсолюта".

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