Усик відреагував на сенсаційну поразку Джошуа нокаутом від Дюбуа (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував дострокову перемогу володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа над Ентоні Джошуа.

За словами українського боксера, результат поєдинку став для нього несподіванкою. Олександр, який наживо стежив за боєм на арені "Вемблі" в Лондоні, зізнався, що очікував перемоги Ей Джея.

"Це бокс. Для мене це було несподіванкою, я очікував, що Ентоні переможе", – сказав Усик.

"For me it was surprising, I expected Anthony to win"



Oleksandr Usyk reacts to Daniel Dubois' knock-out victory over Anthony Joshua #JoshuaDubois #RiyadhSeasonCard pic.twitter.com/WEL9kyaKSU — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 21, 2024

На запитання одного з журналістів, який запитав Усика, чи вразив його виступ Дюбуа, українець стверджувально відповів.

"Так. Гарний виступ", – лаконічно сказав Олександр.

Дюбуа нокаутував Джошуа у п'ятому раунді. Перед цим Ентоні тричі побував у нокдауні – у першому, третьому та четвертому раундах.

Для Дюбуа це був перший у кар'єрі захист звання чемпіона світу. Раніше Даніеля, який достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF, підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від цього пояса.

Тож саме Дюбуа залишається володарем одного з чотирьох головних поясів у хевівейті. Інші три титули (WBA, WBO, WBC) належать Усику, який 21 грудня 2024 року проведе реванш проти Тайсона Ф'юрі.

У послужному списку 27-річного Дюбуа тепер 22 перемоги (21 – нокаутом) та дві поразки, яких він зазнав від Усика 2023 року та свого співвітчизника Джо Джойса 2020 року.

34-річний Джошуа зазнав четвертої поразки в кар'єрі. До цього Ей Джей 2019 року поступився Енді Руїсу, а 2021-го та 2022-го програв Усику.

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