Усик відреагував на слова Ф'юрі та його промоутера про несправедливе суддівство в реванші

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик провів пресконференцію після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в бою-реванші.

Зокрема українського боксера попросили прокоментувати слова "Циганського короля" та його промоутера Френка Воррена, які не погодилися з вердиктом суддів на користь Усика.

Олександр рішуче заявив, що не сумнівається у справедливості своєї перемоги.

– Тайсон Ф'юрі сказав, що ця перемога – тобі подарунок на Різдво від суддів. А Френк Воррен сказав, що не розуміє, як Тайсону могли віддати лише 4 раунди. Що ти про це думаєш?

– Дядько Френк просто сліпий. Якщо Тайсон каже, що це подарунок на Різдво – ок. Дякую Богу, але не Тайсону. Дякую моєму тренеру Юрію, моєму тренеру Кубі та моїй команді.

Послухайте, Френк – божевільна людина. Це моя думка. Я переміг, – сказав Усик.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. За підсумками 12 раундів усі троє рефері констатували тріумф українського боксера: 116-112, 116-112, 116-112.

Таким чином, Усик захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

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