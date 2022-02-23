Усик відвідав матч Ліги чемпіонів у Лондоні та перед стадіоном проскандував назву українського клубу: відео

Український боксер навіть похизувався квитком.

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик вирішив відвідати перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між лондонським " Челсі " та французьким " Ліллем ", який відбувся у столиці Великої Британії.

Так, 35 річний український боксер похизувався квитком на гру, а також виклав кілька відеофрагментів. Цікаво, що перед входом на стадіон Усик проскандував назву клубу Першої Ліги - "Полісся". Саме за цей колектив він нещодавно дебютував, як футболіст.

instagram.com/usykaa

Додамо, що матч "Челсі" - "Лілль" завершився впевненою перемогою англійців із рахунком 2:0.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Швидше за все, боксери проведуть бій-реванш, який повинен відбутися навесні-влітку 2022 року.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Швидше за все, боксери проведуть бій-реванш, який повинен відбутися навесні-влітку 2022 року. В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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