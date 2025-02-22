Усик відвідав матч у Саудівській Аравії та повторив легендарне святкування Роналду: яскраві фото

Український боксер-чемпіон отримав іменну футболку від клубу, за який виступає Кріштіану Роналду.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик став зірковим гостем матчу чемпіонату Саудівської Аравії між "Аль-Насром" та "Аль-Іттіфаком".

Український боксер відвідав домашній стадіон "Аль-Насра", у складі якого виступає видатний португальський форвард Кріштіану Роналду.

Усик отримав подарунок від "Аль-Насра" – іменну клубну футболку з власним прізвищем і номером 17.

Олександр Усик / Фото: facebook.com/alnassrfc

Олександр Усик / Фото: facebook.com/alnassrfc

У ній Олександр у перерві матчу вийшов на поле і повторив легендарне святкування Роналду: розбігся, вистрибнув і прокричав "SIU!" навпроти фанатської трибуни.

Олександр Усик / Фото: facebook.com/alnassrfc

Олександр Усик / Фото: facebook.com/alnassrfc

Олександр Усик / Фото: facebook.com/alnassrfc

Зазначимо, що Усик прибув до Ер-Ріяда, аби побачити бій між володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа і новозеландцемс Джозефом Паркером. Однак напередодні Дюбув знявся з поєдинку через вірусну інфекцію. Новим суперником Паркера стане конголезький боксер Мартін Баколе. На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона за версією WBO, тоді як Дюбуа збереже пояс IBF.

Очікувалося, що переможець бою Дюбуа – Паркер стане наступним Усика. Про це український боксер сам нещодавно заявив, виявивши бажання знову стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

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