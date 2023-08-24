Усик "виграв" у Дюбуа дуель поглядів перед чемпіонським боєм (відео)

У четвер, 24 серпня, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та його майбутній суперник Даніель Дюбуа провели дуель поглядів за два дні до титульного бою.

Близько 30 секунд українець і британець зосереджено дивилися одне одному у вічі. У підсумку Дюбуа не витримав напруженості та першим відвів погляд.

Одразу після цього публіка стала скандувати прізвище українського чемпіона.

Відео дуелі поглядів

Serious Heavyweight GOLD on the line #UsykDubois | SAT 5PM ET | @ESPNPlus pic.twitter.com/n6zHnsgBTA — Top Rank Boxing (@trboxing) August 24, 2023

Раніше повідомлялося, що Усик провів відкрите тренування перед боєм з Дюбуа.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

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