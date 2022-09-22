Усик висловив захоплення українськими військовими та порівняв тактику ЗСУ зі своєю

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик вкотре заявив, що свою перемогу в реванші з британцем Ентоні Джошуа присвячує Збройним силам України.

Боксер високо оцінив дії українських військових, які продовжують боронити нашу країну від російських загарбників. Цікаво, що Усик знайшов схожість між тактикою ЗСУ та своєю.

"Коли тільки почали наші хлопці нормально так відповідати й лупити орків, тактика була схожа на мою. Пробив, змістився, пробив, змістився. Тобто ти не залишаєшся на тому місці, звідки атакував. Зміщаючись з місця атаки, ти ще атакуєш. Подвійний флешбек в опонента виходить.

Так воюють ЗСУ, пацани дуже потужно роблять свою роботу. Багато підрозділів просто неймовірно виконують свою роботу. Усі хлопці, які боронять країну, це міць, це сила", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.

"ЗСУ - це головна команда України. Ми повинні, як тренери, масажисти - усі, повинні цій командні допомогти перемогти", - підсумував Усик.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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