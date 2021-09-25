Усик вийде на бій проти Джошуа у патріотичних рукавичках (фото, відео)

Усик вийде на бій проти Джошуа у патріотичних рукавичках (фото, відео)

На рукавичках Олександра буде напис "Ukraine".

Українець Олександр Усик і його британський суперник Ентоні Джошуа обрали боксерські рукавички, в яких проведуть чемпіонський поєдинок у надважкій вазі.

УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

Сашко привіз для головного бою у своїй кар'єрі рукавички з назвою своєї країни англійською мовою.

Тож напис "Ukraine" на його амуніції сьогодні побачать 60 тисяч глядачів арени "Тоттенгем Готспур" та незчисленна армія любителів боксу з усього світу, які дивитимуться поєдинок по телебаченню та в Інтернеті.

Скріншот відео

Також Ентоні та Олександр напередодні бою зробили спільне селфі. А потім британець попросив українця ще раз сфотографуватися для його команди.

У переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги - британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно о 23:50 за київським часом .

. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на пресконференцію та першу дуель поглядів з Джошуа.

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