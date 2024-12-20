Усик вийшов з важливим меседжем на зважування перед реваншем проти Ф'юрі (фото)

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик на церемонії зважування напередодні бою-реваншу проти ексчемпіона Тайсона Ф'юрі з'явився з важливим меседжем.

Український боксер прийшов на захід з прапором, на якому написано "Free Azovstal Defenders" (у перекладі – "Звільніть захисників "Азовсталі").

Олександр Усик / Фото: Associated Press

У такий спосіб Олександр нагадав усьому світу про захисників "Азовсталі", які продовжують перебувати в полоні у російських окупантів.

Зазначимо, що потім українець і британець показали вагу, а також провели фінальну дуель поглядів.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою-реваншу Усик – Ф'юрі.

Дивіться також: Усик – Ф'юрі: прогнози відомих боксерів, тренерів та промоутерів на бій-реванш

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: які гонорари отримають боксери за бій-реванш

Реванш Усик – Ф'юрі: повний андеркард вечора боксу

Усик – Ф'юрі: букмекери визначили фаворита бою-реваншу