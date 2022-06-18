Усик вперше показав, як готується до реваншу з Джошуа: кадри з тренування

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик активно займається підготовкою до другого бою з Ентоні Джошуа.
Вже зовсім скоро дата та місце поєдинку будуть оголошені офіційно. Очікується, що бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться 13-го або 20 серпня в Саудівській Аравії.
На своїй сторінці в Instagram український боксер опублікував перші світлини з тренувального табору. Разом зі своїм тренером Олександр відпрацьовував удари "на лапах".
На фото Усик має максимально зосереджений вигляд. А позаду рингу на стіні висить прапор України.
"Тяжка робота", - підписав фотографії Усик.
Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.
- В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
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