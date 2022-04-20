"Усик його розчавить": Ф'юрі пророкує Джошуа фіаско в реванші з українцем

"Циганський король" зробив невтішний прогноз для свого співвітчизника.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який зібрався завершити кар'єру після бою з Ділліаном Вайтом, висловився про поєдинок-реванш між українським чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

На думку "Циганського короля", майбутня битва завершиться переконливою перемогою Усика, що фактично поставить хрест на кар'єрі Ей Джея.

"Я розповім вам, що і як станеться. Так би мовити, інформація з перших вуст. Якщо у Джошуа вистачить яєць прийняти реванш, то він буде просто розчавлений. І все. Вважайте, що на цьому йому кінець, його кар'єрі кінець. Три поразки. На добраніч! Молодець, тебе побив середньоваговик. Молодець, Джошуа, а тепер звільни місце!

У Джошуа була можливість уникнути чергової ганьби в бою з Усиком. Він міг прибрати своє ж лайно моїми руками - я був готовий не просто побити Усика, а ще й заплатити Джошуа відступні, щоб він просто тихенько посидів у куточку. Чому він не пішов на це? Через жадібність! Вони вирішили, що я піду на все, що завгодно заради бою за звання абсолютного чемпіона світу. Вирішили, що я відчайдушно цього потребую. Їхні подальші вимоги були дедалі кумеднішими - вони вимагали все більше і більше", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю DAZN.

Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа Едді Гірн назвав потенційну дату і місце реваншу з Усиком. Незабаром про бій збираються оголосити офіційно.

У ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій. В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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