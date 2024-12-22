Уболівальники захоплюються не лише боксерською майстерністю, а й вчинком Олександра після бою.

У ніч проти 22 грудня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою-реванші, захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів: 116-112, 116-112, 116-112.

До вашої уваги коментарі уболівальників, які в соцмережах бурхливо відреагували на тріумф українського боксера.

Вони залишилися враженими не лише боксерською майстерністю Олександра, а й тим, що він одразу після перемоги підняв у ринзі шаблю гетьмана Мазепи.

"Усик з шаблею Мазепи – це просто розрив".

"Цього разу одностайно. Було багато порушень правил ведення бою з боку Ф'юрі і беззаперечна перевага з боку Усика. Наш Усик просто мегабоєць. Честь".

"Таааак! Олександр Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів! Козак! Наш!".

"Усик перетворює кожну перемогу на історичну подію. Шабля Мазепи в його руках – це нагадування всьому світу про нашу силу та спадок".

"Усик не просто боксує – він піднімає історію України над рингом. Шабля Мазепи в його руках – це символ боротьби, що триває століттями".

"Усик не тільки чемпіон у рингу, але й у житті. Після світових перемог він завжди повертається додому – до своїх, до України".

"Усик – чемпіон не тільки в рингу, але й у серцях українців! Вітаємо з перемогою".

"Усик знову показав світу незламний козацький дух! Ваша перемога – це натхнення для всієї України. Дякуємо, чемпіоне".

"Все ще непереможний! Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Пояси лишаються в Україні".

"Усик знову на вершині! Блискуча перемога і бездоганна майстерність. Чемпіон, якого не зупинити".

"Усик знову довів, що справжній чемпіон перемагає серцем і силою духу. Вітаємо з тріумфом".

"Розмір не має значення, коли є українська воля до перемоги! Усик знову довів це на рингу. Вітаємо чемпіона".

"Усик – легенда".

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі не визнав поразку від Усика, заявивши, що його засудили. Водночас українець розповів, кому присвячує перемогу над британцем.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

Читайте також:

"Циганського короля" підвела точність: опубліковано статистику ударів реваншу Усик – Ф'юрі

Усик – Ф'юрі: оприлюднено суддівські записки бою-реваншу

Усик дав перший коментар після перемоги над Ф'юрі в реванші: що сказав український чемпіон