Усик зачекає: Джошуа погодився на всі умови Ф’юрі, бій відбудеться у грудні 2022 року

Британець Ентоні Джошуа готовий вийти на ринг з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі у грудні цього року.

Команда колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа погодилася з умовами, які володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі висунув для проведення бою.

"258 і Matchroom Boxing від імені Ентоні Джошуа можуть підтвердити, що ми згодні на всі умови, висунуті нам командою Тайсона Фьюрі минулої п'ятниці щодо бою 3 грудня.

У зв'язку із смертю королеви ми домовилися призупинити всю комунікацію. Ми чекаємо на відповідь", - повідомила 258 MGT на своїй сторінці в Twitter.

У відповідь співпромоутер Ф'юрі Френк Воррен пообіцяв відправити Джошуа контракт на бій.

"Контракт буде у вас дуже скоро", - заявив він.

Contract will be with you very soon — Frank Warren (@frankwarren_tv) September 13, 2022

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

На рахунку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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