Усик зачекає: Ф'юрі дізнався ім'я наступного суперника

Британець має спочатку вийти на ринг зі своїм співвітчизником.

Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала тимчасового чемпіона WBC у суперважкій вазі Ділліана Вайта (28-2, 18 КО) та чемпіона світу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (31-0-1, 22 КО) розпочати переговори про поєдинок.

Про це повідомляє Boxing Scene.

WBC санкціонував бій та видав наказ про початок періоду відкритих переговорів між Ф'юрі та Вайтом. Про це поінформували Top Rank Боба Арума та Queensberry Promotions Френка Уоррена, а також Matchroom Boxing Едді Хірна.

Періоди відкритих переговорів зазвичай тривають 30 днів, але представникам Фьюрі і Вайта може бути надано додатковий час у зв'язку з наближенням перервою на час свят.

Якщо представники Ф'юрі та Вайта не дійдуть угоди, WBC оголосить про початок торгів, що дозволить будь-якому промоутеру зробити пропозицію про право на просування бою.

Варто зазначити, WBC не згадали про поділ призового фонду у разі торгів, який зазвичай становить 70/30 на користь чемпіона.

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