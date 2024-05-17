Усик залишив потужне послання Ф'юрі після поштовху від британця під час битви поглядів (відео)

Українець звернувся до "Циганського короля" з фінальним меседжем перед історичним поєдинком.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик дав інтерв'ю після фінальної битви поглядів з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі, під час якої британець штовхнув українця.

Зазначимо, що перед цим Усик та Ф'юрі показали вагу. На церемонію зважування Олександр прибув у вишиванці з портретом військового ЗСУ Олександра Мацієвського, якого росіяни демонстративно розстріляли на камеру після слів "Слава Україні".

– Що ти сказав Тайсону під час битви поглядів?

– Не будь наляканим. Завтра я не залишу тебе самого.

– Якби твій батько був живий, яку б він дав тобі пораду?

– Сину, ти зможеш.

– Як ти залишаєшся таким спокійним?

– Я дотримуюся свого плану. Якщо буду нервувати, я не здобуду перемогу.

– Яке в тебе послання вболівальникам?

– Мої вболівальники, я люблю вас. Побачимося завтра, – сказав Усик.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

Зірвав битву поглядів: Ф'юрі демонстративно відмовився дивитися в очі Усику (відео)

Усик – Ф'юрі: повний андеркард історичного вечора боксу