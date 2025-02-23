Усик залишив вечір боксу в Саудівській Аравії перед боєм росіян за звання "абсолюта" (відео)

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик залишив вечір боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі між росіянами Артуром Бетербієвим і Дмитром Біволом.

Український чемпіон пішов з арени одразу після боїв андеркарду, проігнорувавши головний поєдинок між боксерами з держави-агресорки. До слова, зараз Бівол виступає під прапором Киргизстану, Бетербієв – Канади

Зазначимо, що Бівол взяв реванш у Бетербієва рішенням більшості суддів (114-114, 116-112, 115-113) і став абсолютним чемпіоном світу в напівважкій вазі.

В андеркарді цього вечора боксу Джозеф Паркер у другому раунді ефектно нокаутував Мартіна Баколе, який раніше пригрозив "вирубити" Усика.

Нагадаємо, Усик прибув до Ер-Ріяда, аби побачити бій між володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа і Паркером. Очікувалося, що переможець стане наступним суперником українця. Однак за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію. Його на короткій звістці замінив Баколе.

Таким чином, Паркер успішно захистив тимчасовий пояс WBO в надважкій вазі. Тоді як Дюбуа зберіг титул IBF і може битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

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