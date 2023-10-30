Усик записав відеозвернення до Ф'юрі щодо бою за "абсолюта" – "Циганський король" відповів

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик записав відеозвернення до володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Український боксер під час тренування у залі укотре заявив про готовність вийти в ринг проти Ф'юрі вже 23 грудня.

"Агов, жаднюго. Мій друже, Тайсон Ф'юрі. Я готовий на 23 грудня. А ти готовий?" – сказав Усик у зверненні до британця, яке опублікував у себе в Instagram.

‼️ Oleksandr Usyk with another message to Tyson Fury today "Hey greedy. My friend Tyson Fury, I'm ready 23 December you. Are you ready?"



(Usykaa IG) pic.twitter.com/AyAotuosD2 — NoSmokeBoxing (@NoSmokeBoxing) October 30, 2023

"Циганський король" не забарився з відповідю українцеві: "Ти отримаєш наступним", – написав Ф'юрі, зробивши репост відео Олександра.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Точну дату поєдинку Усик – Ф'юрі збиралися оголосити після бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбувся 28 жовтня в Ер-Ріяді. Британець у третьому раунді побував у нокдауні, але переміг представника змішаних єдиноборств роздільним рішенням суддів.

Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі 23 грудня цього року, проте офіційно дату бою за звання "абсолюта" поки що не оголосили.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Нагадаємо, Усик і Ф'юрі влаштували дуель поглядів після бою "Циганського короля" проти Нганну. Українець, який стежив за поєдинком свого майбутнього суперника у рингсайді, підтвердив готовність боксувати з британцем 23 грудня.

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