Усик завершив тренувальний табір перед історичним боєм з Ф'юрі за звання "абсолюта" – фото

Українець показав свою форму за дев'ять днів до довгоочікуваного поєдинку.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик завершив підготовку до бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це 37-річний український боксер повідомив на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши свою форму за дев'ять днів до поєдинку проти британця.

"Важка робота зроблена", – написав Усик у соцмережі, опублікувавши фото з тренування.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

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