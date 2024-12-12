Усик завершив тренувальний табір перед реваншем з Ф'юрі (фото)

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик завершив підготовку до бою-реваншу проти ексчемпіона Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомив директор команди українського боксера Сергій Лапін.

Зазначимо, що Усик розпочав підготовку до реваншу з Ф'юрі ще у вересні. "Циганський король" оголосив про старт свого тренувального табору в листопаді.

"Тренувальний табір завершено. Наша команда прямує до Ріяда", – написав Лапін під фото команди Усика в Instagram.

Олександр Усик зі своєю командою / Фото: instagram.com/usykaa

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Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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