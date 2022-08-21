Усик заявив, що Україна переможе у війні з Росією: ми дуже гарно стоїмо, ще й "накидуємо" їм

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик на пресконференції після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа поділився думками про майбутнє України.

Олександр Усик висловив впевненість, що Україна переможе у війні з російськими окупантами, після чого на нашу країну чекатиме економічне зростання та процвітання.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

"Майбутнє моєї держави? Ми переможемо. І будемо економічно на дуже високому рівні. До нас приїжджатимуть дуже багато туристів, бо наша країна має багату історію. Багато людей у світі вже бачать це. Вони знали Україну завдяки спортсменам - брати Клички, Шевченко, Ломаченко. Зараз нашу країну весь світ знає, як ту, яка захищає себе від другої армії світу. І ми дуже гарно стоїмо, ще й "накидуємо" їм.

Просто хочу сказати, що деякі люди у світі недооцінюють когось. Розплющте очі й подивіться, що відбувається у світі, що відбувається в Україні. Українці не здаються, вони боротимуться до кінця. Вони будуть йти до кінця, і ми переможемо. Просто треба трохи більше часу для цього", - сказав Усик на пресконференції після бою.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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