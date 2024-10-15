Усик зберіг лідерство в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії за версією The Ring

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик залишився на першому місці в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного журналу The Ring.

В оновленому рейтингу 37-річний українець продовжує випереджати абсолютного чемпіона світу в другій найлегшій вазі японця Наою Іноуе та володаря титулу WBA в першій середній вазі американця Теренса Кроуфорда.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Олександр Усик (Україна)

2. Наоя Іноуе (Японія)

3. Теренс Кроуфорд (США)

4. Артур Бетербієв

5. Дмитро Бівол

6. Сауль Альварес (Мексика)

7. Джессі Родрігес (США)

8. Джервонта Девіс (США)

9. Дзюнто Накатані (Японія)

10. Девін Гейні (США)

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Згодом британець активував опцію реваншу. Другий бій між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

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