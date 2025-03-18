Усик здобув ступінь доктора філософії, успішно захистивши дисертацію

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії за спеціальністю "Право".

Як повідомляє Tribuna.com, український боксер успішно захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Від жовтня 2021 року Усик навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Раніше повідомлялося, що Усик прийняв виклик на бій від Михайла Лебіги, висунувши блогеру умову.

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