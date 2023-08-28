Усик зізнався, що робив би, якби рефері почав відраховувати нокдаун після удару Дюбуа нижче пояса

Українець запевнив, що піднявся б з канвасу, а також звинуватив суперника у "брудному" боксі.

Чемпіон світ за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував скандальний момент у п'ятому раунді бою з Даніелем Дюбуа, коли британець завдав йому удару нижче пояса.

Український боксер заявив, що обов'язково піднявся б з канвасу, якби рефері почав відраховувати нокдаун.

Також Олександр наголосив, що неможливо перемогти завдяки "брудному" боксу, як це хотів зробити Дюбуа.

"Якби рефері почав мені відлік – я б 100% піднявся. Мені було б трохи складніше відновитися, але те, що я піднявся б – це 100%. Якщо є люди, які зараз готові перемагати таким нелегальним способом, я хочу їх засмутити. Так виграти неможливо, не можна перемагати "брудними" речами.

Ніколи у житті людина не переможе, якщо використовує для своєї перемоги бруд. І той, хто бачить у цьому чистоту удару, також брудний", – сказав Усик у коментарі Boxing King Media.

Нагадаємо, Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF. Проте не обійшлося без скандалу. У п'ятому раунді британець влучив українцю нижче пояса. Через це рефері дав Усику кілька хвилин на відновлення, після чого Олександр піднявся на ноги і поєдинок продовжився.

Після бою Дюбуа заявив, що у нього вкрали перемогу. На думку британського боксера, його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Промоутер британця Френк Воррен повідомив про наміри оскаржувати результат бою та вимагати призначення реваншу.

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