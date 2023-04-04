Усик зізнався, скільки грошей вимагав Ф'юрі за об'єднавчий бій – божевільна сума

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик розповів, яку суму хотів заробити володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі за їхній об'єднавчий поєдинок.

"Так, він говорив за якісь величезні мільйони, що я король, я коштую дорого і все таке, я не впевнений, що можу сказати ті суми, які він говорив, але, мені здається, це понад 100 мільйонів.

Він говорив, що я Тайсон Ф'юрі, я король, я повинен отримати багато. Я ж йому написав, що велич бійця не вимірюється грошима, мільйонами чи десятками мільйонів, велич бійця – це його поєдинки, це його шлях.

А те, що ти заробив 100 мільйонів, а через рік хтось заробить 200 мільйонів – про твої мільйони всі забудуть і все, а от коли ти переможеш всіх і в тебе "абсолют", 4 пояси, то про це будуть пам'ятати абсолютно всі. Коли ти будеш забивати абсолютний чемпіон світу, то одразу буде вибивати на перше місце хевівейт, а не скільки в цьому поєдинку було зароблено грошей.

Він може зателефонувати і сказати якісь речі, які просто неможливо виконати, або: "Ну давайте боксувати з Усиком, але без Усика", наприклад, таке", – сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Володимира Кобелькова.

Раніше повідомлялося, що Усик розповів про причини зриву бою з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, поєдинок між Усиком і Ф'юрі повинен був відбутися 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі", але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.

3 квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

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