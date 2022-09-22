Усик зізнався, скільки ще боїв планує провести до завершення кар'єри та назвав бажаних суперників

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик поділився планами щодо свого боксерського майбутнього.

Так, Усик заявив, що збирається ще тричі вийти на ринг перед тим, як оголосити про закінчення кар'єри.

Українця цікавить об'єднавчий бій проти володаря пояса WBC в надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі, а також поєдинок з мексиканцем Саулем Альваресом, який є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

Крім того, Олександр зазначив, що свій прощальний бій хотів би провести на НСК "Олімпійський" у Києві.

"Після другого бою з Джошуа я максимум ще три поєдинки можу бути в піковій формі. Три підготовки. Чи залишилося три поєдинки боксерської кар'єри? Так. Із Ф'юрі, з Канело і "Олімпійський" - до побачення.

Канело ж хотів боксувати. Але це "фріковий" бій буде - чисто грошей заробити. У чому я можу стати кращим? Думаю, що досвід. Досвід боксу та стратегія, яку ми однозначно ставимо на тренуваннях, аби потім видати в бою. Швидкість, реакція - ні. Їх потрібно тримати на тому ж рівні", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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