Усик знявся у кліпі скандальних кримських виконавиць: не визнавали війну з Росією (відео)

Усик знявся у кліпі скандальних кримських виконавиць: не визнавали війну з Росією (відео)

Суперважковаговик знайшов час у своєму щільному графіку для зйомок.

Зірковий український боксер Олександр Усик знявся у кліпі скандального кримського дуету ANNA MARIA - Ганни і Марії Опанасюк.

У середу, 15 вересня, співачки представили відеороботу на пісню Light up. Одним з її героїв став Усик.

Варто відзначити, що перед фіналом нацвідбору на "Євробачення-2019" група ANNA MARIA потрапила у скандал. В інтерв'ю кримськотатарському телеканалу виконавиці розповіли, що "Україна втратила Крим", а "війни в Україні немає". Окрім того, артистки не відповіли, чий півострів, і відмовилися визнавати, що Російська Федерація окупувала українську територію.

Свій наступний бій Усик проведе проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усик на відео затролив Джошуа перед чемпіонською супербитвою.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання