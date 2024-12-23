Усик звернувся до фанатів після перемоги над Ф'юрі в реванші: що сказав чемпіон (відео)

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в бою-реванші записав відеозвернення до фанатів.

Непереможний боксер опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, в якому подякував уболівальникам за підтримку. Завершив своє звернення Олександр словами "Слава Україні".

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"Дорогі друзі, всім доброго дня. Все чудово, перемога є. Хочу подякувати всім за підтримку. Слава Богу. Дякую за молитви.

Мої британські фанати, дуже дякую за вашу підтримку. Для мене це дуже важливо, я дуже ціную. Дуже дякую. Слава Богу за все. Слава Україні", – сказав Усик.

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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