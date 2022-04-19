Усика не дочекається: Ф'юрі анонсував завершення кар'єри після бою з "Викрадачем трупів"

"Циганський король" повідомив, що поєдинок проти Ділліана Вайта стане для нього останнім.

Володар титулу WBC в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі заявив, що збирається завершити кар'єру після бою зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом на прізвисько "Викрадач трупів".

"Мені більше нема чого досягати. Я виграв усі пояси на світі, які тільки можна виграти. Я побив усі рекорди. Ніхто в моїй епосі не отримав пояси Ring Magazine, тільки я. І ніхто в моїй епосі ніколи не був лінійним чемпіоном, тільки я.

Я виграв усі пояси, які можна виграти в цьому виді спорту, і я йду з нього здоровим, цілим і непереможеним. Ні, я не проведу бій з Ентоні Джошуа, адже в нього вже були свої шанси. Усе відійшло, пропало.

У нього було стільки шансів на те, щоб вийти на ринг і битися з "Циганський королем", але він цього не зробив. У нього був шанс, а тепер він зник. Вибачте, але це все. Налаштуйтеся зараз на те, що після бою з Вайтом ви більше ніколи не побачите Великого Короля в дії. Так і є", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю TalkSPORT.

Поєдинок Ф'юрі - Вайт відбудеться в ніч проти 24 квітня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме пояс WBC, який належить "Циганському королю".

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. В останньому бою, який відбувся у жовтні минулого року, він захистив титул WBC, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 34-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

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