Усика номінували на престижну боксерську нагороду за підсумками 2022 року

Перемогу українця над Джошуа можуть визнати найкращим перфомансом всього минулого року.

Авторитетний журнал The Ring оголосив претендентів на нагороду "Виступ року". До списку номінантів потрапив український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик.

Про це повідомляється на офіційному сайті The Ring.

Престижну нагороду Усик може отримати за свою перемогу над британцем Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія) у ніч проти 21 серпня 2022 року.

Тоді Усик виграв роздільним суддівським рішенням і, таким чином, захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Крім українця, на нагороду від The Ring претендують Шакур Стівенсон (за перемогу одноголосним рішенням суддів над Оскаром Вальдесом), Джессі Родрігес (за дострокову перемогу над Срісакетом Сор Рунгвісаї) та Дмитро Бівол (за перемогу одноголосним рішенням суддів над Саулем Альваресом).

Зазначимо, що торік у цій номінації переміг Шакур Стівенсон за виступ у бою з Джамелом Геррінгом, а 2020-го лауреатом став Теофімо Лопес за перемогу над Василем Ломаченком.

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