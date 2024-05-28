"Усика пограбували": Вайлдер відреагував на перемогу українця над Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер висловився про перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Американець вважає, що суддя позбавив українського боксера дострокового тріумфу. На його думку, у дев'ятому раунді рефері повинен був зупинити бій і зафіксувати технічний нокаут, а не відраховувати нокдаун "Циганському королю", який повис на канатах після тривалої серії ударів від Усика.

"Я вважаю, що це був чудовий бій. Я займав вичікувальну позицію, я не знав, хто переможе. Я завжди думав, що тут питання в тому, який пес і як вкусить у бою. Укус Олександра виявився сильнішим, ніж укус Ф'юрі.

Я думаю, що в дев'ятому раунді Усика пограбували, позбавивши його нокауту. Ф'юрі зробили подарунок, але в підсумку Усик переміг. Великі вітання йому від мене. Я бажаю йому надалі тільки всього найкращого", – сказав Вайлдер в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Раніше повідомлялося, що Ф'юрі офіційно активував опцію про реванш з Усиком. За словами промоутера Боба Арума, другий бій між українцем і британцем відбудеться наприкінці 2024-го або на початку 2025 року в Ер-Ріяді.

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