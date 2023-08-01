Усика позбавили першого місця: The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від ваги

Авторитетне видання The Ring оприлюднило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P).

У новому рейтингу український чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик опустився з першого місця на третє.

Очолив рейтинг абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд, який в останньому бою видовищно нокаутував свого співвітчизника Еррола Спенса.

На другій позиції розташувався японець Наоя Іноуе. Наприкінці липня він переміг американця Стівена Фултона і завоював титули WBC та WBO у другій найлегшій вазі.

У топ-10 рейтингу The Ring також перебуває ще один боксер з України – колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко посідає десяту сходинку.

Топ-10 боксерів P4P за версією The Ring

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Інуе

3. Олександр Усик

4. Сауль Альварес

5. Дмитро Бівол

6. Еррол Спенс

7. Девін Гейні

8. Джервонта Девіс

9. Теофімо Лопес

10. Василь Ломаченко

Нагадаємо, 26 серпня Усик захищатиме чемпіонські пояси в бою з британцем Даніелем Дюбуа. Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться у польському Вроцлаві.

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