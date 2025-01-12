Усика визнали найкращим боксером 2024 року за версією журналу The Ring

Перший бій Олександра з Тайсоном Ф'юрі став "найкращою подією 2024 року".

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик визнаний найкращим боксером 2024 року за версією авторитетного журналу The Ring.

Про це повідомляється на сторінці журналу в соцмережах.

Крім того, перший бій Олександра з Тайсоном Ф'юрі, в якому на кону стояло звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, переміг у номінації "Найкраща подія 2024 року".

А дев'ятий раунд того поєдинку, в якому українець відправив британця в нокдаун, став "найкращим раундом 2024 року".

Дивіться також: Екстренер Усика відреагував на його перемогу в реванші з Ф'юрі та порадив українцю завершити кар'єру

У ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі в об'єднавчому поєдинку, який відбувся у саудівському Ер-Ріяді. Олександр став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Після першого бою Ф'юрі активував опцію реваншу і боксери знову зустрілися в ринзі у ніч проти 22 грудня в Ер-Ріяді. Цього разу українець переміг одноголосним рішенням суддів і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

За словами менеджера українського чемпіона Егіса Клімаса, свій наступний бій Усик проведе орієнтовно наприкінці липня або в серпні 2025 року. Поки що Олександр чекає на результат титульного поєдинку між Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді.

Читайте також:

"Не очікував": промоутер засудив нахабний вчинок Дюбуа після реваншу Усик – Ф'юрі (відео)

"Він ноунейм": у Мережі набуло популярності відео, як Ф'юрі чотири роки тому не вірив в Усика

Усик повернувся додому після перемоги над Ф'юрі: дружина чемпіона показала його обійми із сином