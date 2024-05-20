Усика визнали найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring

Український абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик після своєї перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі став найкращим боксером планети незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring.

У свіжому рейтингу від авторитеного видання Усик піднявся з третього місця на вершину.

Українець обійшов абсолютного чемпіона світу в другій найлегшій вазі Наою Іноуе та американця Теренса Кроуфорда, який володіє поясами WBC, WBA та WBO у напівсередній вазі.

Рейтинг P4P від The Ring:

1. Олександр Усик

2. Наоя Інуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Сауль Альварес

5. Артур Бетербієв

6. Дмитро Бівол

7. Еррол Спенс

8. Джервонта Девіс

9. Джессі Родрігес

10. Дзунто Накатані

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів – 115-112, 114-113 та 113-114. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун. Однак Ф'юрі не визнав поразку від Усика та одразу ж викликав Олександра на бій-реванш.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що в контракті на бій між Усиком та Ф'юрі було передбачено опцію реваншу. Другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді.

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