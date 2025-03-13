Усика зобов'язали провести захист титулу WBO проти тимчасового чемпіона

Українець отримав 30 днів для перемовин про бій з Джозефом Паркером.

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу проти тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера.

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Українському боксеру дали 30 днів для того, щоб провести перемовини з новозеландцем щодо їхнього титульного бою, перш ніж будуть призначені промоутерські торги.

"WBO офіційно наказує провести обов'язковий захист між Усиком і Паркером, щоб усунути статус тимчасового чемпіона. Ця дія відповідає нашій чіткій політиці щодо наявності лише одного чемпіона в кожній ваговій категорії", – заявив президент WBO Густаво Олівері.

Раніше стало відомо, що команда Усика веде переговори щодо можливого реваншу з володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа, в якому на кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Поки невідомо, хто ж стане наступним суперником українця.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Дюбуа, який уже встиг один раз захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Паркер в останньому бою 22 лютого цього року в другому раунді нокаутував конголезького боксера Мартіном Баколе. Спочатку Джозеф повинен був битися з Дюбуа за пояс IBF, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Українець жодного разу не програвав на професійному рингу.

33-річний Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

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