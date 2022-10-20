Усику доведеться зачекати: Ф'юрі оголосив дату свого наступного бою та ім'я суперника

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі повернеться в ринг уже на початку цієї зими. "Циганський король" проведе бій проти свого співвітчизника Дерека Чісори.

Британці зустрінуться в ринзі 3 грудня в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенгем". Постер з анонсом майбутнього поєдинку Ф'юрі опублікував у себе в Twitter.

Зазначимо, що це буде вже третя дуель між Ф'юрі та Чісорою. У першому поєдинку, який відбувся 2011 року, Тайсон переміг одноголосним рішенням суддів, а 2014 року Дерек відмовився продовжувати бій після десятого раунду.

Раніше володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче провести бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас Олександр заявив, що 2022 року вже не планує виходити на ринг.

У зв'язку з цим Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року. Команди "Циганського короля" та Ей Джея вели перемовини про організацію поєдинку, але так і не домовилися. Тайсон швидко підшукав собі нового суперника, покликавши на бій досвідченого німця Мануеля Чарра, той прийняв виклик британця. Однак, судячи з усього, цей поєдинок також зірвався.

Ф'юрі - Чіора: послужний список боксерів

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри. На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри. На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У послужному списку 38-річного Чісори 33 перемоги (23 - нокаутом) і 12 поразок. В останньому бою він у ніч проти 10 липня 2022 року переміг болгарина Кубрата Пулєва, після чого оголосив про завершення боксерської кар'єри.

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