Усику дозволять виїхати з України, щоб розпочати тренувальні збори до бою з Джошуа

Усику дозволять виїхати з України, щоб розпочати тренувальні збори до бою з Джошуа

Реваншу між українцем та британцем - бути.

Чемпіон світу WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик отримав дозвіл покинути Україну під час війни для підготовки до реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

BREAKING: Oleksandr Usyk has received permission from the Ukrainian Sports Minister to leave the country during war and will begin training camp for a summer rematch with Anthony Joshua for the unified heavyweight championship, sources tell ESPN. Story coming — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 22, 2022

"Олександр Усик отримав дозвіл від міністра спорту України покинути країну під час війни і розпочне тренувальні збори до літнього матчу-реваншу з Ентоні Джошуа в об’єднавчому поєдинку у суперважкій вазі", – написав Коппінджер.

Едді Гірн повідомляв, що реванш може відбутися в червні цього року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

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