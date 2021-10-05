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Усику і не снилося: названо гонорари Ф'юрі та Вайлдера за третю битву титанів

Усику і не снилося: названо гонорари Ф'юрі та Вайлдера за третю битву титанів

Associated Press

На двох боксери зароблять 50 мільйонів доларів.

Стало відомо, скільки отримають британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Вайлдер за чемпіонський поєдинок в надважкій вазі, який відбудеться в ніч проти 10 жовтня у Лас-Вегасі.

За даними Essentially Sports, гонорар Ф'юрі гарантовано складе 30 мільйонів доларів. А Вайлдер заробить 20 мільйонів доларів.

Крім того, "Циганський король" і "Бронзовий бомбардувальник" отримають гроші від продажу платних трансляцій поєдинку  (PPV). Виручені кошти будуть поділені між боксерами у співвідношення 60% на 40% на користь Ф'юрі.

Зазначимо, що британець і американець отримають набагато більше, ніж Олександр Усик за переможний бій проти Ентоні Джошуа. Раніше повідомлялося, що гонорар Усика складе 3 млн фунтів (4,08 млн доларів), а Джошуа - 15 млн фунтів (20,4 млн доларів).

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Бій між Ф'юрі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. В Україні це буде вже ранок 10 жовтня. Орієнтовний час початку поєдинку - не раніше 05:00 за київським часом.

На кону в бою між Ф'юрі та Вайлдером стоятиме пояс WBC в надважкій вазі, яким володіє Ф'юрі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

  • Спочатку бій Ф'юрі та Вайллдера був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви.
  • Це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця.
  • В активі 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия.
  • На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та одна поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

 Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик висловив бажання провести об'єднавчий поєдинок у надважкій вазі. Українець заявив, що для цього не збирається чекати 2-3 роки.

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