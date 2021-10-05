Усику і не снилося: названо гонорари Ф'юрі та Вайлдера за третю битву титанів

Усику і не снилося: названо гонорари Ф'юрі та Вайлдера за третю битву титанів

На двох боксери зароблять 50 мільйонів доларів.

Стало відомо, скільки отримають британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Вайлдер за чемпіонський поєдинок в надважкій вазі, який відбудеться в ніч проти 10 жовтня у Лас-Вегасі.

За даними Essentially Sports, гонорар Ф'юрі гарантовано складе 30 мільйонів доларів. А Вайлдер заробить 20 мільйонів доларів.

Крім того, "Циганський король" і "Бронзовий бомбардувальник" отримають гроші від продажу платних трансляцій поєдинку (PPV). Виручені кошти будуть поділені між боксерами у співвідношення 60% на 40% на користь Ф'юрі.

Зазначимо, що британець і американець отримають набагато більше, ніж Олександр Усик за переможний бій проти Ентоні Джошуа. Раніше повідомлялося, що гонорар Усика складе 3 млн фунтів (4,08 млн доларів), а Джошуа - 15 млн фунтів (20,4 млн доларів).

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Бій між Ф'юрі та Вайлдером відбудеться 9 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. В Україні це буде вже ранок 10 жовтня. Орієнтовний час початку поєдинку - не раніше 05:00 за київським часом.

На кону в бою між Ф'юрі та Вайлдером стоятиме пояс WBC в надважкій вазі, яким володіє Ф'юрі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Спочатку бій Ф'юрі та Вайллдера був запланований на 24 липня, але спалах коронавірусу у таборі "Циганського Короля" змусив організаторів посунути дату грандіозної битви .

. Це буде вже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця .

. В активі 33-річного Ф'юрі 31 поєдинок на професійному ринзі: 30 перемог (21 нокаутом) і одна нічия.

На рахунку 35-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та одна поразка. У своєму останньому бою в лютому 2020 року американець програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик висловив бажання провести об'єднавчий поєдинок у надважкій вазі. Українець заявив, що для цього не збирається чекати 2-3 роки.

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