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Усику після перемоги над Джошуа зашили розсічення над оком: як відбувалася операція (відео)

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Усику після перемоги над Джошуа зашили розсічення над оком: як відбувалася операція (відео)

instagram.com/usyk17.promotions

Наслідки чемпіонського бою.

Новоспеченому володарю поясів за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO в суперважкій вазі українцеві Олександру Усику одразу ж після перемоги над британцем Ентоні Джошуа зашили розсічення над його правим оком.

Операція проводилася прямо на стадіоні "Тоттенгем Готспур", де і відбувся поєдинок. Відео із хірургічним втручанням було опубліковано в Instagram.

У ролику видно, як Олександр стійко переносить неприємну і болісну процедуру.

"Чемпіон і неймовірно смілива людина", - йдеться в коментарі до посту.

  • Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.
  • Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.
  • На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Джошуа потрапив до лікарні після побиття від Усика.

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