"Усміхатися будемо пізніше": Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу ЧС в стрибках у довжину

27-річна українка достроково відібралася до фіналу змагань зі стрибків у довжину на чемпіонаті світу, який триває в американському Юджині.

Бех-Романчук з першої спроби зуміла виконати кваліфікаційний норматив (6,75 метра). Марина стрибнула на 6,81 м, що стало четвертим результатом серед учасниць кваліфікації.

"Слава богу, вдалося з першої спроби виконати кваліфікацію. В принципі, все нормально, перший крок зроблено. Рухаємося далі. Як буду готуватися до фіналу? Вже вся робота пророблена. На цьому етапі все в наших головах, у нашій концентрації та наших діях. У плані тренувального процесу все, що можна виконати, вже на цьому етапі пророблено. Я у фіналі, але усміхатися будемо трішки пізніше. Усміхалися після потрійного - висновки зробили. Тому усмішку прибережемо", - сказала Марина після виступу в коментарі Суспільне Спорт.

Фінал жіночих стрибків у довжину відбудеться в ніч проти 25 липня. Початок - 03:50 за київським часом.

Зазначимо, що стрибки в довжину - друга дисципліна, в якій Бех-Романчук виступає на поточному чемпіонаті світу. Раніше вона змагалася в потрійному стрибку, де посіла лише 11-те місце.

Нагадаємо, наразі в скарбничці збірної України дві медалі світової першості в Юджині. В стрибках у висоту "бронзу" здобув Андрій Проценко, а "срібло" - Ярослава Магучіх.

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