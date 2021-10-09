"Успіх любить тишу": Петраков пояснив свою дивну поведінку на пресконференції перед грою з фінами

"Успіх любить тишу": Петраков пояснив свою дивну поведінку на пресконференції перед грою з фінами

Як виявилося, небагатослівність керманича "синьо-жовтих" була на фарт.

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков розповів, чому перед поєдинком 7-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 з Фінляндією спілкувався з пресою в незвичній для себе манері.

Під час тої пресконференції керманич "синьо-жовтих" сказав менше 50 слів.

"Мені складно розповідати. Напевно, просто був не в настрої, готувався на гру. Тому був такий неговіркий. Це перше. І друге. У мене є такий вислів: "Успіх любить тишу", - сказав Петраков.

Також Петраков прокоментував перемогу над Фінляндією (2:1). Це перша перемога України у кваліфікації на ЧС-2022 та перша звитяга національної команди під керівництвом Петракова.

"Я вже про Боснію думаю. Ця перемога нічого не буде коштувати, якщо не обіграємо Боснію. Вони сьогодні Казахстан обіграли, і я вже думаю тільки про наступного суперника. Склад? Вважаю, що це оптимальний зараз склад. Молоді поступово стукають - Корнієнко, Булеца. Шапаренко молодець, добре відіграв. Молодці.

Звичайно, несподівано, що Ярмоленко забив з правої ноги. Він тягнув сьогодні, лідер команди. Всі молодці. Хлопцям подобається той футбол, який я хочу бачити, але цей футбол дуже витратний по енергії. Хлопці всю гру пресингували, всю гру бігали.

Підказки Ярмоленку? Я його просто підбадьорював, його по спині вдарили. Він сказав, мовляв, зіграю скільки зможу. Я його як сина підбадьорював: "Давай, Андрію, тримайся". Зараз летимо додому, буду дивитися матч Боснії. Скажу хлопцям зараз: "Вітаю, забули перемогу, попереду Боснія", - сказав Петраков в ефірі програми "Головна команда" на каналі Футбол 1.

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Після сьомого туру відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція. Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (6), Фінляндія (5) та Казахстан (3).

Після гри з Фінляндією збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію.

. Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію. Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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