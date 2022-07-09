Успіх перед вояжем до Франції: "Динамо" виграло останній спаринг на зборі у Швейцарії

Зустріч на стадіоні "Герзаг" у місті Еммен завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:1 .

Поєдинок відбувся в рамках благодійного турне киян "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!") на підтримку України у війні з російськими окупантами.

Динамівці вийшли вперед на 16-й хвилині завдяки голу Віктора Циганкова з пенальті. На 24-й хвилині Беньямін Вербич подвоїв перевагу української команди, забивши з гри. Швейцарці відквитали один м'яч наприкінці другого тайму, але на більше суперника "біло-синіх" не вистачило.

Для "біло-синіх" це був останній спаринг на першому зборі у Швейцарії. У першому контрольному поєдинку команда Мірчі Луческу зіграла внічию з "Івердоном" (1:1), у другому поступилася "Лозанні" (0:2), у третьому перемогла "Сьйон" (1:0), а в четвертому зіграла вничію з "Базелем" (0:0).

Далі "Динамо" вирушить до Франції, щоб 12 липня провести подвійний спаринг з "Ліоном". Команди за день зіграють одразу два матчі різними складами.

Нагадаємо, уже цього місяця "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матчі "біло-синіх" проти турецького "Фенербахче" відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для підопічних Луческу, команди проведуть у польському Лодзі.

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