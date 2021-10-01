Успішна вилазка: "Рух" завдав поразки "Маріуполю" в матчі УПЛ

Львівський клуб піднявся у верхню частину турнірної таблиці.

"Рух" обіграв "Маріуполь" у стартовому матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні імені Бойка завершився перемогою гостей - 2:0.

Обидва голи підопічні Леоніда Кучука забили в першому таймі. На 25-й хвилині Таллес Бренер добив м'яч у сітку після того, як Олег Кудрик відбив перед собою удар Юрія Климчука.

А на 37-й хвилині Климчук зі своєї половини виконав чудовий рейд до воріт суперника та завершив його точним ударом у дальній кут.

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"Рух" перервав серію з двох поразок поспіль і з 11 очками піднявся на восьме місце УПЛ. "Маріуполь" програв у чемпіонаті втретє поспіль і замикає турнірну таблицю з 4 балами у своєму активі.

У наступному турі, який відбудеться вже після паузи на ігри національних збірних, львів'яни 17 жовтня в гостях зіграють проти "Інгульця", а команда Остапа Маркевича днем раніше прийме "Металіст 1925".

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