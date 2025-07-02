Успішне повернення: відомий український боксер нокаутував суперника (відео)

Сергій Дерев'янченко / © instagram.com/sergiy.derevyanchenko/

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Відомий український боксер суперсередньої ваги Сергій Дерев'янченко нокаутував американця Джеремі Рамоса у поєдинку, який відбувся в ніч проти 2 липня у Нешвілі (США).

Бій завершився перемогою українця технічним нокаутом у шостому раунді.

Дерев'янченко повністю контролював перебіг поєдинку. У третьому раунді американець опинився в нокдауні, але знайшов сили продовжити бій.

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У шостому раунді Сергій змусив Рамоса взяти коліно. Джеремі спробував продовжити поєдинок, але невдовзі знову опинився на канвасі. Рефері втрутився і зупинив бій, зафіксувавши дострокову перемогу українського боксера.

Для 39-річного Дерев'янченка це 16-та перемога (11 – нокаутом) на професійному рингу. Також у його пасиві 6 поразок.

38-річний Рамос зазнав 16-ї поразки у професійній кар'єрі. Він також має 14 перемог (4 – нокаутом) .

Додамо, що у своєму попередньому бою Дерев'янченко в серпні 2024 року одноголосним рішенням суддів поступився французу Крістіану Мбіллі. У третьому раунді українець травмував ліву руку, через що був змушений до кінця поєдинку боксувати лише правою.

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Упродовж своєї кар'єри Сергій тричі мав шанс стати чемпіоном світу, але так і не зумів цього зробити. 2018 року він поступився американцю Деніелу Джейкобсу в бою за титул IBF, 2019-го програв казаху Геннадію Головкіну в поєдинку за пояси IBF та IBO, а 2020-го зазнав поразки від американця Джермалла Чарло у поєдинку за титул WBC.

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