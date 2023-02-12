Успішне повернення: Гвоздик впевнено переміг у першому бою після відновлення кар'єри

Олександр вийшов у ринг після понад трирічної перерви.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик вдало повернувся на боксерський ринг. Українець одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Жосуе Обандо.

Шестираундовий поєдинок відбувся в місті Помона (США) в рамках боксерського шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

35-річний українець володів ініціативою протягом усього бою, але нокаутувати мексиканця не зумів. У підсумку судді одностайно віддали всі раунди Олександру – тричі 60:54.

Зазначимо, що за день до свого бою Гвоздик несподівано отримав нового суперника. Спершу українець повинен був боксувати з аргентинцем Хорхе Мірандою, проте замість нього в ринг вийшов 33-річний мексиканець Обандо.

Для Гвоздика це був перший поєдинок від жовтня 2019 року, коли він програв титул чемпіона WBC росіянинові Артуру Бетербієву.

У червні 2020 року Олександр оголосив оголосив про завершення кар'єри, але після початку повномасштабного російського вторгнення до України ухвалив рішення повернутися на ринг.

Тепер у послужному списку Гвоздика 18 перемог (14 – нокаутом) і одна поразка. На рахунку Обандо 20 перемог (15 – нокаутом) і 35 поразок. Ще два поєдинки мексиканця завершилися внічию.

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