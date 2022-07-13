Установив рекорд: в Еквадорі футболіст забив приголомшливий гол зі своєї половини поля (відео)

Автором фантастичного забитого м'яча став еквадорець Фернандо Гайбор у поєдинку місцевого чемпіонату.
30-річний півзахисник національної збірної Еквадору, який виступає за команду "Індепендьєнте дель Вальє", відзначився надзвичайно красивим голом у матчі з командою "Кумбая".
У компенсований до другого тайму час, за рахунку 0:1, футболісти гостей пішли великими силами в атаку в надії врятувати нічию, але невдало розіграли кутовий.
М'яч потрапив до Гайбора - хабек швидко зорієнтувався: побачив, що воротар суперників задалеко вийшов з воріт і ударом зі своєї половини поля завдав результативного удару.
Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2:0. Виявилося, що Фернандо встановив новий рекорд з дальності забитого гола в еквадорському футболі. У момент удару Гайбора до воріт було 70,9 метра.
Раніше повідомллося, що син Бекхема забив ефектний гол ударом зі штрафного.
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