Установив рекорд XXI століття: хокеїст з українським корінням став найкращим гравцем плейоф НХЛ

Установив рекорд XXI століття: хокеїст з українським корінням став найкращим гравцем плейоф НХЛ

Захисник "Колорадо" Кейл Макар, який має українське походження, визнаний найціннішим гравцем фіналу плейоф НХЛ.

У фінальній серії "Колорадо Евеланш" обіграли "Тампу-Бей" з рахунком 4:2 і стали володарями Кубка Стенлі.

Найціннішим гравцем (MVP) плейоф Кубка Стенлі визнали канадського захисника "Колорадо" - Кейла Макара.

23-річний хокеїст за двадцять матчів набрав 29 очок (8+21). У середньому він проводив на льоду 27 хвилин 4 секунди.

Кейл встановив рекорд за очками серед захисників за один плейоф у XXI столітті. За всю історію більше набирали лише три захисники - рекордсмен Пол Коффі (37 у 18 матчах, 1985 рік), Браян Ліч (34 у 23 матчах, 1994 рік) та Ел Макінніс (31 у 22 матчах, 1989 рік).

Зазначимо, що Макар має українське коріння. Його прадід по батьковій лінії переїхав до Канади з України.

"Колорадо" виграв Кубок Стенлі втретє в історії. Раніше "евс" ставали володарями трофею у 1996 та 2001 роках. Команда має 100-відстотковий показник – три перемоги у трьох фіналах.

"Тампа-Бей", своєю чергою, не змогла стати переможцем Кубка Стенлі втретє поспіль. "Лайтнінг" вигравали турнір у 2004, 2020 та 2021 роках.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що НХЛ допоможе Україні у відновленні спортивної інфраструктури, яку зруйнували російські окупанти.

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